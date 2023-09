Primeiro longa-metragem em animação produzido em Goiás estreia nas telonas neste mês de setembro

No próximo dia 14 de setembro, Goiânia vai receber a estreia do primeiro filme de animação da história de Goiás a estrear no circuito comercial.

Dirigido por Paulo G.C. Miranda, “A Ilha de Ilus” é um longa-metragem voltado para crianças e explora um conceito bem particular.

Ao Portal 6, o diretor da obra cinematográfica explicou que tudo teve início há 10 anos, em uma conversa com o filho dele, enquanto andavam em um parque da capital goiana.

“Ele era bem pequeno na época e estava com aquela curiosidade de saber porque alguns animais já nascem sabendo fazer algumas coisas. A partir daí, a gente começou a imaginar: onde eles estavam antes de nascer? Eles aprendem antes e vêm ao mundo? Foi aí que demos início ao projeto”.

Dessa forma, o filme se desenrola ao acompanhar Pocó, cachorro que está pronto para nascer, mas é enviado a uma família errada e precisar voltar para a ilha onde tudo começou.

Paulo também comentou o fato de A Ilha dos Ilus ser o primeiro filme de animação goiano a ser lançado no circuito comercial.

“Além de ser um marco, causa uma certa surpresa uma pessoa que não é da área. Para o grande público, parece que não é algo que se produz por aqui, mas Goiás tem tem mostrado uma vocação muito grande para animação”.

O artista apontou também que, segundo alguns pesquisadores que ele conversou, a produção seria pioneira no Centro-Oeste como um todo, não havendo outro filme animado que foi lançado nos estados da região.

Próximos passos

Apesar de estar estreando de forma comercial apenas neste ano, A Ilha de Ilus já marcou presença em diversos festivais independentes nacionais e internacionais, sendo inclusive premiado em algumas ocasiões.

Em Goiás, a animação já foi exibida na mostra “O amor, a morte e as paixões” e no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), por exemplo.

Agora, o lançamento no grande circuito se dará no cinema do shopping Bouganville, no Setor Marista.

A pré-estreia ocorrerá no dia 10 de setembro, voltada para convidados, enquanto a estreia oficial será no dia 14 do mesmo mês.

Depois de Goiânia, o filme será exibido em todas as regiões do país, contando com estados como São Paulo, Tocantins, Paraíba e Rio Grande do Sul.