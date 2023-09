Conheça lugar dentro do Brasil que parece a Austrália e tem paraísos de arrancar o fôlego

As encantadoras águas cristalinas e paisagens de impressionar não são encontradas apenas em países estrangeiros como a Austrália. No Brasil, há localidades capazes de surpreender e que se destacam quando o assunto é oferecer belas praias e cenários ‘instagramáveis’. Um dos estados responsáveis por abrigar esses destinos é Alagoas (AL).

A unidade federativa é uma jornada atrativa no roteiro dos turistas. Tudo isso por conta do chamado “Caminho da Beleza”.

O nome não serve apenas para chamar a atenção dos turistas e faz jus ao chamamento. Localizado em um ponto escondido em Maragogi, o local é cercado por corais e é definido por muitos como um “paraíso no meio do mar”.

Isso porque o ambiente é marcado por piscinas praticamente naturais, dignas de cenário cinematográfico, além de coqueiros ao redor.

De quebra, ainda é possível aproveitar o chamado Croa da Bruna, que consiste em um banco de areia no meio do mar com vários barcos onde é possível degustar drinks, sucos e cervejas enquanto observa a paisagem.

Para chegar até o local, é necessário realizar um passeio privativo saindo da Praia do Durado, percorrer 10 minutos até a Piscina Natural da Ponta de Mangue e, posteriormente, mais 15 minutos para chegar até o destino almejado.

Além de aproveitar o ambiente paradisíaco, o ponto também fica a 1 hora de distância da Praia do Xáreu, outro local também visado pelos turistas, que oferece um barzinho flutuante onde é vendido comida e bebida.

Veja o vídeo: