Entenda como homem chamado para o cinema acabou indo ao cartório e se casando

Tem dado o que falar na internet o vídeo de um homem que foi convidado para ir no cinema com a namorada e acabou indo parar no cartório para oficializar o relacionamento perante à lei.

Victhoria Haira Barbosa Braga, de 26 anos, é médica e compartilhou todo o passo a passo nas redes sociais. Segundo a mulher, ela e o o parceiro já estão juntos há 09 anos e, juntos, possuem duas filhas.

Nas cenas é possível ver o parceiro estacionando o carro para buscar a companheira e, juntos, saírem para assistir um filme. No entanto, ela avisa que o destino não será o cinema, mas sim um cartório.

“Tô falando sério. Seus documentos estão aqui e elas são as testemunhas. Amor, é sério! Tenho que pegar a senha em dois minutos”, disse Victhoria.

“Não vai correr de mim mais não, chega!”, brinca a mulher.

O homem finge que vai fugir da ocasião, mas acaba cedendo e voltando, vestido com a camisa do time de futebol preferido.

Ao final do vídeo, eles aparecem juntos, prestes a assinar o papel. “Enfim, casados!”, finaliza a mulher.

O caso rendeu inúmeros comentários. “Meu Deus, essa aí não brinca em serviço”, disse uma mulher.

“Depois de nove anos também, estava passando da hora”, completou outra usuária da plataforma.

Veja só!