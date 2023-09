Ladrão de celular recebe Pix após mostrar para o namorado da dona o que achou no aparelho

Viralizou nas redes sociais uma gravação de tela mostrando exatamente o que um ladrão conversou com o namorado da vítima do furto e os internautas se divertiram com a história.

Nas cenas, é possível ver o criminoso dizendo “salve” para cumprimentar o outro homem, que logo respondeu: “roubou o celular da minha mina e ainda vem me mandar salve? Resolveu devolver?”.

É neste momento que a virada de chave acontece. O assaltante começou a explicar para o namorado que ele estaria sendo vítima das traições da mulher.

“Tua mina tá te traindo, tô falando irmão, se liga! Conhece um tal de Jonas? É esse o cara. Se encontraram ontem”, disse o criminoso.

“Putz mano, é o professor de pilates dela. Pior que ela já vai no pilates vai fazer um ano mesmo”, desabafou o traído.

A conversa continuou e o assaltante explicou que o homem estava sendo “palhaço”, iludido pela mulher. Mas o que mais impressionou foi o desfecho da história.

“Nois é ladrão, mas nois tem honra pae (sic). Tem como tu tá mandando um pix pra fortalecer?”, questionou o criminoso.

“Claro irmão, tá precisando de quanto?”, respondeu a vítima das traições.

O caso viralizou na internet e os internautas comentaram”. É ladrão, mas tem princípios. Cara gente boa”, brincou um.

Veja só!