A paz voltará a reinar na vida de alguns signos, pois um motivo para sorrir está prestes a chegar, trazendo conforto, segurança e estabilidade para esses nativos.

Apesar da confusão das retrogradações de Mercúrio e Urano nas casas de Virgem e Touro – respectivamente -, é possível encontrar uma luz no fim do túnel sim.

É preciso ter fé, confiar e deixar as portas do coração abertas. Essa pessoa será diferente de todas as outras e o que vocês viverão será ainda melhor do que tudo já vivenciado.

Confira agora quais serão os sortudos contemplados com a sorte de uma pessoa segura ao lado, alguém que não pense em ir embora e te aceite do jeito que for. Veja!

Um motivo para sorrir vai aparecer na vida das pessoas de 3 signos:

1. Áries

Não necessariamente um amor, mas uma pessoa muito amável promete se aproximar do ariano para trazer paz ao furacão, que costuma ser o coração do nativo.

Namorando ou solteiro, a pessoa desse signo terá com quem contar nos melhores e piores momentos, de agora em diante. Não haverão julgamentos, mas um bom colo confortável.

Podem deixar a postura de passiva-agressiva de lado, esqueçam a defensiva, pois esse alguém não está nenhum pouco preocupado em te ferir.

2. Sagitário

O sagitariano também conseguirá encontrar uma pessoa muito amiga, leve, tranquila e parceira. Daquelas bem sintonizadas, que topa uma viagem inusitada e encara qualquer loucura que o signo aqui em questão propor a ela.

A conexão de vocês será tanta, que logo mais ambos se perderão nos sentimentos, assumindo um relacionamento bem recíproco e verdadeiro.

Não precisa sentir tanto medo! O universo pode te recompensar dessa vez, sem cobranças!

3. Peixes

Por fim, um amigo muito bom se aproximará ainda mais do pisciano. Os sentimentos também podem ficar confusos, mas não é nada isso! Essa pessoa é sua alma gêmea, apenas como amizade mesmo.

Caso se compliquem, é possível que ambos saiam machucados. No entanto, enquanto parceiros, os sorrisos não faltarão, nem mesmo a reciprocidade.

A ligação de vocês será tão grande que nem a própria dupla saberá explicar isso bem.

