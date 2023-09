Uma pessoa que possui uma inteligência acima da média não é aquela que tem um vasto conhecimento sobre tudo, como projetos, matemática e assim por diante.

Trata-se de um alguém que se dá bem na vida como um todo e que sabe olhar o mundo com outro olhar. Entenda!

6 habilidades que mostram que você tem inteligência acima da média:

1. Sempre é solicitado para dar conselhos

Ninguém pede conselho para quem não parece entender do que fala, não é mesmo?

Sendo assim, para os mais nerds, ser solicitado o tempo todo para dar algum palpite é algo recorrente. Afinal, eles sabem bem o que pontuar e quando pontuar.

2. Muito tumulto drena a sua energia

Essas pessoas não se dão bem com multidões, bagunça, muita gente e muvuca.

Lugares assim acabam drenando a energia delas, e o cansaço físico e mental acabam pesando muito. Fora que no meio desse tumulto, essas pessoas não conseguem ouvir seus pensamentos.

3. Consegue se conectar profundamente com animais

Pode reparar: as pessoas inteligentes conseguem se conectar profundamente com os animais, parece até loucura!

O que acontece é que os bichanos conseguem sentir a energia boa que vem dessas pessoas e, por isso, veem a necessidade de estarem perto delas.

4. Só recarrega as energias estando sozinho(a)

Como dito, lugares muito cheios não fazem bem a essas pessoas. Isso quer dizer que elas se dão bem mesmo é em locais mais reservados e calmos.

São sozinhas que elas conseguem esvaziar a mente, se conectar consigo mesmas e alinhar seus pensamentos.

5. Se sente bem ajudando outras pessoas

Pode não ter nada a ver, mas as pessoas inteligentes são muito altruístas e se sentem super bem ajudando o próximo.

Essa preocupação é um reflexo de muito estudo, já que reconhecem sua posição dentro de uma sociedade e a necessidade de apoiar quem precisa.

6. Empático

Por fim, dialogando com o tópico anterior, ser uma pessoa empática é saber se colocar no lugar do próximo antes de tomar qualquer atitude, isso é uma grande virtude, que poucas pessoas possuem.

Afinal, pensar no outro é um momento de curvar-se para uma situação diferente do seu cotidiano, evitando os preconceitos e julgamentos. Isso é ser alguém acima da média!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!