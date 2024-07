6 lugares no Brasil que também falam outra língua e muitos não sabiam

Apesar de ter sido colonizado por portugueses, e essa ser considerada nossa língua 'mãe', existem regiões no país que não seguem esse padrão

Pedro Ribeiro - 24 de julho de 2024

Antônio Carlos (SC). (Foto: Reprodução/Prefeitura de Antônio Carlos)

Conhecido por seu tamanho continental, existem lugares no Brasil que possuem peculiaridades muito curiosas.

O nosso país é bastante miscigenado, ou seja, é formado por diferentes grupos étnicos, raciais e culturais, que garantem a diversidade.

Essa riqueza cultural afeta nossa culinária, características físicas e até o idioma que falamos.

Apesar de ter sido colonizado por portugueses, e essa ser considerada nossa língua ‘mãe’, existem regiões que facilmente você irá ouvir outras línguas que não o português.

6 lugares no Brasil que também falam outra língua e muitos não sabiam

1. Marechal Cândido Rondon – Paraná

Pois bem, para começar, na cidade do interior do Paraná, Marechal Cândido Rondon, existe um pedacinho da Alemanha.

Os imigrantes alemães começaram a chegar ao Brasil no início do século 20.

Com uma grande população de descendentes da Alemanha, muitos moradores ainda conversam em hunsrückisch, um dialeto alemão.

2. Antônio Carlos – Santa Catarina

Entre os lugares do Brasil em que outro idioma é falado, está outra cidade localizada no Sul do país.

Em Antônio Carlos, mais uma vez, a tradição alemã se faz presente.

Nesse município de pouco mais de 7 mil habitantes, o dialeto pomerano é passado de geração em geração.

Dessa forma, vai se mantendo viva a língua dos antepassados.

3. Serra Gaúcha – Rio Grande do Sul

Apesar de Gramado e Bento Gonçalves serem as cidades mais famosas da Serra Gaúcha, a região é muito mais extensa.

Existem cidades menores como Nova Petrópolis, em que o alemão e o italiano são bastante falados nas ruas.

4. Cândido Godói – Rio Grande do Sul

Além de ser uma cidade em que o idioma alemão é muito falado, Cândido Godói é conhecida por uma outra característica muito peculiar.

A cidade do Rio Grande do Sul é famosa por ter uma alta taxa de gemelares, ou seja, é muito comum as pessoas terem filhos gêmeos.

Esse é um dos lugares do Brasil que ainda se pode ter a experiência de visitar uma cidade tipicamente alemã.

5. Japurá – Paraná

Essa cidade completa 70 anos em 2024!

Apesar de ser considerada ‘nova’, Japurá é muito rica historicamente.

Isso porque, sua construção foi marcada pela presença de diversas comunidades de imigrantes.

Entre elas, a japonesa, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade.

Por esse motivo, é muito comum as pessoas por lá falarem japonês.

6. Itaiópolis – Santa Catarina

Para fechar a lista está Itaiópolis. Com uma significativa população de imigrantes poloneses, a cidade é um pedacinho da Polônia em Santa Catarina.

Por lá, o polonês ainda é falado, especialmente entre os mais velhos, preservando as tradições e a língua dos antepassados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!