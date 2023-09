Bella Campos nega ainda estar morando com MC Cabelinho; atriz está gravando filme em Cuiabá

Bella Campos se irritou com os rumores de que teria reatado o com MC Cabelinho e explicou tudo o que está acontecendo desde que ela e o rapper romperam o namoro. De acordo com colunistas, os dois teriam se reconciliado e ainda estariam morando juntos.

A atriz descartou a possibilidade e disse estar trabalhando em outra cidade: “Minha equipe retirou todos meus pertences da casa que frequentava. Estou em Cuiabá desde o dia 27 filmando um longa e, melhor ainda, perto da minha família”. “Qualquer informação diferente disso, no momento, é fantasiosa e pior… tendenciosa”, disse Bella em comunicado enviado à reportagem.

Os rumores surgiram quando o colunista Flávio Ricco divulgou que a atriz “queria dar uma nova chance ao namoro”, abalado desde os rumores de traição por parte do trapper. Alguns dias depois, a colunista Fábia Oliveira escreveu que “a relação do casal está em crise, mas eles continuam juntíssimos”.

Bella divulgou em seu Instagram que está em sua cidade natal gravando o filme “Cinco Tipos de Medo”, sua estreia no cinema nacional. Xamã também estreia no filme como protagonista, ao lado de Bárbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz.