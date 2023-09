Brasileiro que foi para os EUA trabalhar em dois empregos mostra quanto está ganhando

Um brasileiro viralizou mostrando quanto tem recebido mensalmente trabalhando em dois empregos e os internautas ficaram chocados com a rotina e os valores.

Jean Strassacapa vivia em Londrina (PR), mas preferiu se mudar para Massachusetts (EUA) para tentar uma vida melhor financeiramente.

O homem começou explicando que, para conseguir chegar no serviço às 04h15, é necessário acordar às 03h30. Lá, ele trabalha com a parte de encomendas para entregas, semelhante ao antigo serviço que atuava no Brasil, no Correios.

Depois do turno encerrado, Jean parte para o segundo trabalho, onde limpa janelas de algumas casas. O emigrante explicou que são, em média, três casas diariamente.

Com isso, ele consegue acumular um total de 60h trabalhadas semanalmente – 16h a mais que o tradicional entre os brasileiros que possuem carteira assinada, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Apesar disso, Jean também frisou que o salário compensa. São US$ 1.517 (cerca de R$ 7.550) mensalmente. Logo, o brasileiro consegue faturar, mentalmente, uma média de R$ 30.2 mil.

Os internautas ficaram divididos. Enquanto alguns apontaram que o trabalho era muito puxado, outros disseram que o valor compensa muito.

“Estou perdendo tempo no Brasil, trabalhando que nem doida e não ganhando nem um terço”, disse uma internauta, indignada.

