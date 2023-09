Conheça a ilha caribenha que conquista brasileiros com praias azuis, cassinos e comida boa

Embora o Caribe já seja um dos principais destinos quando o assunto é praia paradisíaca, uma ilha ainda pouca conhecida oferece muito mais que apenas paisagens de tirar o fôlego. Curaçao, além de ser belo, é um país que brasileiros não precisam de visto e podem até encontrar falantes de português.

Colonizada pela Holanda, a ilha com uma população de 150 mil pessoas tem o holandês como idioma oficial, mas os moradores também falam inglês, espanhol e papiamento – um dialeto que mistura diversos idiomas, incluindo o português.

A colonização europeia também deixou para trás uma arquitetura interessante e que se encontra conservada até hoje, na capital Willemstad. São mais de 765 construções preservadas que garantiram o título de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco em 1997.

Amantes da arquitetura também podem conferir Sharloo e Pietermaai, onde se encontram casarões coloridos, ou então a ponte Rainha Emma, que flutua 56 metros acima da baía.

Além disso, a cidade oferece cassinos para quem quiser testar a sorte, como o Wind Creek Carnaval e o Sahara. Ao sair com os ganhos, não é necessário se preocupar com a segurança, já que o país é conhecido pela tranquilidade.

Já quem busca conhecer as famosas praias deve conhecer Kenepa, que chega a parecer uma piscina pela transparência da água. Outras opções são Klein Curaçao, Porto Mari, Cas Abao e Karakter.

Culinária

A comida de Curaçao é uma mistura entre influências caribenhas, holandesas e também da Indonésia, por conta dos imigrantes do Suriname que ali aportaram. Com isso, o que não faltam são boas opções.

Alguns pratos típicos são kabritu (carne de cabra com vegetais), kadushi (sopa de cacto), quiambo (ensopado de quiabo com frutos do mar) e ayaka (polenta recheada com carne, embrulhada em folha de bananeira)