Goiás vs Maranhão: influencer viraliza ao comparar hábitos e características de cada lugar

Um humorista de Goiânia e “com sangue maranhense” chamou a atenção nas redes sociais ao comparar o estilo de vida dos goianos com o do povo do Maranhão. Em um vídeo, ele se passa por um representante de cada estado e tenta propor disputas entre práticas e gostos de cada população.

Arthur Carvalho, influencer responsável pelas cenas, conta com mais de 40 mil seguidores no Instagram.

O registro, publicado originalmente no perfil dele, também foi compartilhado em uma famosa página goianiense de memes – acumulando quase 90 mil visualizações, somadas.

Internautas logo se empolgaram com a produção e deixaram comentários recheados de entretenimento. Em alguns casos, saindo em defesa de um estado ou de outro.

Para se ter uma ideia, a discussão chegou ao ponto de comparar até mesmo os refrigerantes típicos de cada localidade: “não fala mal do Goianinho não” e também “um dia ainda vou provar esse tal refrigerante Jesus”.

Entre as diferenças apontadas está a alimentação. Em um primeiro momento, o goiano fala para o maranhense que não come “aquele cascalho” – fazendo referência ao açaí puro – e é retrucado com a afirmação de que “tu que pega para comer um caroço cheio de espinho dentro”, em uma clara ironia ao pequi, fruta típica do cerrado.

Logo que iniciam a conversa, o nortista estranha ser chamado de “fi”, expressão que representa o diminutivo de “filho” e é muito usada em Goiás. Na sequência, ocorre também uma disputa entre as pingas de cada estado.

Enquanto o Maranhão ostenta a famosa Pitú, cachaça com um camarão de mesmo nome no rótulo e vendida em todo o país, os goianos defendem a Velho Barreiro, outra cachaça tradicional do estado e também conhecida em todo o território nacional.

Por fim, ainda são comparados o sertanejo ao reggae. Enquanto o goiano defende seu peixe apontando que o sertanejo é o estilo mais popular do Brasil, o maranhense já engrandece o reggae falando da sensação que passa e de como é bom dançá-lo.