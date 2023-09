Jovem viraliza ao encontrar ‘princesa de Game Of Thrones’ em ônibus de Goiânia

Uma usuária de transporte público não precisou fazer nada, além de ser ela mesma, para acabar viralizando nas redes sociais.

A situação aconteceu em um ônibus de Goiânia, após um jovem internauta fotografá-la, nesta segunda-feira (04), e publicar a imagem no Twitter, apontando a semelhança da senhora com a de uma princesa da famosa série House of the Dragon, oriunda da famosa saga Game Of Thrones.

“Princesa Rhaenys Targaryen perde dragão e é obrigada a andar de transporte público em Goiânia, Goiás”, brincou na legenda.

A publicação logo começou a viralizar na rede, onde já acumula quase 70 mil visualizações e mais de 2 mil curtidas.

Com a rápida repercussão, já era de se esperar que comentários engraçados também marcassem presença no post.

Entre apontamentos bem humorados como “a diva no eixo” e “parece mais a versão feminina do daemon”, um outro internauta chamou atenção ao dizer: “tomara que o carinha do gelo venha atrás dela trazendo um frio glacial porque tá calor”.

Princesa Rhaenys Targaryen perde dragão e é obrigada a andar de transporte público em Goiânia, Goiás. pic.twitter.com/5VbNBkueo8 — Serju (@queirozzsergio) September 4, 2023

Sobre a produção

A produção é uma extensão da série Game of Thrones que foi um grande sucesso e se tornou febre mundial entre 2011 e 2019 – período no qual foram lançadas oito temporadas. A história base da narrativa são conflitos entre famílias, governantes de reinos, tribos e cavaleiros em um mundo fantástico, povoado por dragões, zumbis de gelo e bruxas.

A produção partiu das obras de George R.R. Martin, estadunidense roteirista e escritor de ficção científica, terror e fantasia. A adaptação ganhou diversos prêmios e chegou a superar os livros, indo além da história construída até então nas páginas brancas. O autor ainda prometeu, em 2022, que uma última edição da saga literária será lançada em breve.

*Colaborou Caio Henrique.