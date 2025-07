6 melhores lugares para comer um bom pastel em Goiânia

Se você é do tipo que não abre mão de uma boa experiência à mesa (ou em pé, na calçada), essa lista é para você

Anna Júlia Steckelberg - 04 de julho de 2025

Quem vive em Goiânia sabe: poucas coisas são tão democráticas, práticas e deliciosas quanto um bom pastel. Seja no intervalo do trabalho, no fim da feira ou durante aquele passeio despreocupado pela cidade, o pastel é uma espécie de patrimônio gastronômico, recheado de sabores, histórias e muita tradição.

Com opções que vão do clássico queijo com carne à ousadia do pastel de costela ou camarão com catupiry, o quitute se adaptou ao paladar goiano sem perder sua essência: crocância por fora, fartura por dentro. E se você é do tipo que não abre mão de uma boa experiência à mesa (ou em pé, na calçada), essa lista é para você.

A seguir, reunimos seis dos melhores lugares para comer pastel em Goiânia, com base em avaliações confiáveis do TripAdvisor e Google, que reforçam o que o boca a boca da cidade já sabia: pastel bom é coisa séria por aqui.

1. Pastelaria do Meu

Fundada há décadas e localizada na Rua 4, no Centro de Goiânia, a Pastelaria do Meu é uma verdadeira instituição da cidade.

Famosa pelos pastéis grandes e bem recheados, ela atrai uma clientela fiel e nostálgica, muitos, inclusive, frequentam o local desde a juventude. O ambiente simples e o atendimento direto fazem parte do charme.

No TripAdvisor, a casa tem nota 4,5, com destaque para o pastel de frango com catupiry e o de carne seca. Quem passa por ali raramente pede só um.

2. Pastelaria Formosa

Localizada no Setor Central, na Avenida Anhanguera, a Pastelaria Formosa une o sabor típico de feira com um atendimento ágil e opções criativas no cardápio.

O pastel de bacalhau é um dos mais elogiados, ao lado do tradicional carne com queijo. A massa sequinha e crocante conquista desde os mais simples aos paladares exigentes.

A nota no TripAdvisor é 4,4, com clientes exaltando o bom custo-benefício e a variedade de sucos naturais.

3. Casarão do Pastel

O Casarão do Pastel, no Setor Pedro Ludovico, entrega exatamente o que o nome promete: um cardápio extenso, com dezenas de sabores salgados e doces, em um espaço arejado e familiar. A combinação com caldos, principalmente nos meses mais frios, é uma marca registrada da casa.

Avaliado com nota 4,6 no Google, o Casarão é conhecido pela massa crocante e pelo capricho no recheio. Destaque para o pastel de camarão com catupiry, um dos mais pedidos.

4. Pastel Central

Com décadas de história, o Pastel Central é outro nome forte entre os goianienses mais tradicionais. Localizado no Setor Central, atrai um público que valoriza o pastel “raiz”, com aquele sabor que remete à infância e aos tempos de feira.

O ambiente simples não engana: ali se prepara um dos pastéis mais elogiados da cidade. A nota no Google passa de 4,5, com destaque para o pastel de carne com pimenta e o atendimento ágil.

5. Pastel do Del

No Setor Pedro Ludovico, o Pastel do Del virou referência por unir tamanho e sabor em um só produto. Os pastéis são generosos, com combinações que vão do tradicional ao inusitado, como o de costela com alho poró.

Com nota média de 4,7 no Google, a casa costuma lotar em horários de pico, mas o serviço rápido e a qualidade dos ingredientes compensam qualquer espera.

6. Pastelli

No Setor Marista, o Pastelli se destaca por uma proposta mais moderna e gourmet. Com massa fininha e recheios elaborados, como brie com damasco ou filé com gorgonzola, o local atrai quem busca um pastel sofisticado, sem abrir mão da crocância.

Com nota 4,6 no TripAdvisor, o ambiente aconchegante e o atendimento cordial garantem uma experiência agradável do início ao fim. Ideal para quem quer sair da mesmice e experimentar combinações diferentes.

