Roberto Naves, Vivian e Eerizania estão nos EUA curtindo a Disney em família

Roberto Naves (PP) tirou mais uns dias de descanso e, desta vez, escolheu os Estados Unidos da América (EUA).

Em Orlando, na Flórida, o prefeito de Anápolis está acompanhado da esposa, deputada Vivian (PP), filhas e da supersecretária Eerizania.

Eles deixaram a cidade no final de semana e estão curtindo a Disney. A última ação em Anápolis foi gravar vídeo elogiando a Saneago e criticando a Equatorial no domingo (03).

Como de costume, Roberto não quis entregar o comando do Centro Administrativo para o vice Márcio Cândido (Podemos). Os atos da gestão seguem sendo publicados com nome do prefeito no Diário Oficial.

Procurada, a Secretaria de Comunicação primeiro publicou um vídeo nas redes do prefeito dizendo que a viagem é de sete dias e foi planejada há bastante tempo.

Ao Portal 6, a pasta detalhou posteriormente que Roberto volta dia 11 e “não houve a necessidade de transmissão de cargo por conta da duração da viagem”.

Em tempo

A última viagem de Roberto ocorreu no mês de junho, quando o prefeito foi para o Rio Araguaia pescar.

Na ocasião, a Câmara analisava projetos relativos aos servidores públicos e Roberto sofreu a primeira derrota política desde que assumiu o cargo em 2017.

O resultado foi a retirada de pauta das matérias que versavam sobre a possibilidade de aumento na contribuição previdenciária, de 14% para 22%, além da retirada de gratificações equivalentes à 20% do salário.