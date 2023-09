UniEVANGÉLICA mantém sala de vacinação permanente no campus em parceria com a Prefeitura de Anápolis

Vacine-se na UniEVANGÉLICA. Toda a população pode atualizar o cartão de vacinação na Universidade Evangélica de Goiás. O ponto fixo é o Laboratório de Análises Clínicas, no Bloco D. As pessoas podem se vacinar de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 15h30, com exceção de quarta, onde a vacinação é de 12h às 15h30.

A abertura de mais um ponto fixo de vacinação no município faz parte do Projeto ImunizAÇÃO, que tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal em Anápolis.

Projeto Imunização

O Projeto ImunizAÇÃO é uma iniciativa da UniEVANGÉLICA, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal no município, incluindo vacinas de rotina (contra COVID-19) e campanhas que estiverem em andamento.

A necessidade surgiu a partir de um dado da Secretaria Municipal de Saúde, onde aponta que em 2021 foi registrado o pior índice de vacinação em Anápolis, com todos os indicadores abaixo de 50%. Em 2022 o aumento desses percentuais foi inferior a 10%.

“A UniEVANGÉLICA compreendendo o atual cenário municipal de baixas taxas de imunização e observando que doenças antes extintas ou controladas pelas vacinas e que, devido a atual baixa adesão às vacinas, corre-se o risco de retornarem entende a Responsabilidade Social de contribuir para reverter essa situação”, explica a coordenadora do Programa de Responsabilidade Social da UniEVANGÉLICA, Maria Cecília Martinez Amaro.

O Projeto ImunizAÇÃO irá promover a vacinação em larga escala, alcançando diferentes pontos da cidade e esclarecendo a população sobre a importância de acompanhar o calendário nacional de vacinação.

“O Projeto Imunização não se trata de uma campanha de vacinação, mas de uma mobilização para conscientizar a população sobre a importância que as vacinas desempenham para a qualidade de vida. O objetivo do projeto é conscientizar sobre a necessidade de estar com as vacinas em dia e contribuir com o aumento a cobertura vacinal no município de Anápolis”, acrescenta a Profa. Maria Cecília Martinez Amaro.

Maria Cecília explica que o projeto será realizado em duas importantes frentes. Uma permanentemente no campus da Universidade em Anápolis, durante o segundo semestre de 2023. “Queremos conscientizar por meio de ações educativas, sobre a importância da vacinação a professores, acadêmicos e comunidade”, diz.

A segunda ação será realizada com ações itinerantes também durante o segundo semestre. Essas ações, além de estimular a vacinação, irão oferecer também ações educativas sobre saúde e prestação de serviços promovida por alguns cursos, como atividades lúdicas e recreativas, corte de cabelo, oficinas de gastronomia, orientações sobre alimentação saudável e prevenção de câncer bucal.

Para Carlos Hassel Mendes, Reitor da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, “esse é mais um projeto em benefício da comunidade. A imunização é uma arma contra diversas doenças e faz parte das ações em saúde pública. O objetivo da proposta é ampliar o escopo das atividades, atingindo diversos bairros da cidade”.

O presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto Cesar Rocha Ventura, destaca a importância da iniciativa: “a parceria com o poder público é sempre bem-vinda, em especial quando a sociedade é beneficiada. A Associação Educativa Evangélica tem orgulho de levar esse projeto para a comunidade anapolina”.

Vários cursos da UniEVANGÉLICA participam do projeto: Medicina, Enfermagem, Farmácia, Gastronomia, Odontologia, Educação Física, Psicologia, Biomedicina, Pedagogia, Nutrição, Agronomia e Escola de Enfermagem Florence Nightingale.

Ponto de Vacinação UniEVANGÉLICA

Data: De segunda-feira à sexta-feira

Horário: 8h30 às 15h30, com exceção da quarta-feira – 12h às 15h30

Local: Laboratório de Análises Clínicas, no Bloco D