Às vezes é um pouco difícil identificar quando alguém pega ranço de você, não é mesmo?

Porque, normalmente, essas pessoas acabam vestindo diversas máscaras, camuflando bem esse “ódio”.

Bom, mas analisando os comportamentos certos, é muito fácil cair na realidade e aceitar que aquele “amigo” não curte você.

6 atitudes que uma pessoa passa a ter quando pega ranço de você:

1. Te evitar

Não tem como começar essa lista sem partir dessa atitude aqui, porque ela é mais marcante!

Afinal, a primeira coisa que uma pessoa que não gosta de você vai fazer é te evitar. Para isso, ela vai deixar de te responder, não vai aos mesmos rolês que você e assim por diante.

2. Mudanças repentinas de humor

Comece a reparar: alguém que não gosta de ti, vai mudar bruscamente de humor com a sua chegada ou fala.

O ranço por você é tão grande que falta só essa pessoa revirar os olhos e cruzar os braços.

3. Bloqueio nas redes sociais

Outra coisa que é certeza que vai partir dessas pessoas é o bloqueio nas redes sociais.

O que acontece é que essa “raivinha” por você transcende o espaço físico, chegando no meio virtual.

Por isso, ela te remove do Instagram, Facebook, WhatsApp e qualquer outra rede social apenas para não ter que te ver.

4. Fofocas a seu respeito

Pessoas que verdadeiramente gostam de você jamais vão ficar falando sobre você nas suas costas ou pior, inventariam coisas a seu respeito.

Bom, mas aqueles que não vão com a sua cara e sentem muito ranço de você, fazem uma porção de fofoca sobre você.

5. Contrariar suas falas

Caso você conviva com alguém no trabalho, faculdade ou no seu círculo de amizades e essa pessoa retruca tudo que você diz, te contrariando e gerando brigas desnecessárias, desconfie.

As pessoas que realmente gostam de você, jamais vão causar intrigas contigo por coisas pequenas.

6. Tratar com desdém seus feitos

Por fim, pode acreditar: as pessoas que te amam e são seus amigos de verdade nunca vão depreciar seus feitos, falas ou atitudes.

Pessoas queridas vão fazer absolutamente o contrário disso, como elogiar sempre e sentir orgulho do seu sucesso e jeito de viver.

