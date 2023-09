Anapolina emociona o Brasil ao falar sobre decisão do marido após ela ficar tetraplégica em cirurgia

Recentemente, a anapolina Raquel Zendron, de 36 anos, voltou a emocionar a internet ao comentar, em um dos principais podcasts do país, sobre a emocionante reação que o marido teve ao descobrir que ela estava tetraplégica, após a realização de uma cirurgia.

Enquanto ainda estava recebendo atendimento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), logo após um erro médico que lhe tirou toda a mobilidade do peito para baixo, ela ligou para o companheiro, que estava em outra cidade, e “abriu o jogo” com ele.

“Você não precisa ficar comigo. Eu sei que a gente está noivo, mas você já passou pelas suas dificuldades, você não é obrigado [a ficar comigo]”, disse.

Em resposta, ela conta que o marido foi curto e incisivo: “Nunca mais repita isso”.

“Hoje, eu agradeço a ele, a Deus, a todo mundo, porque eu não sei o que seria da minha vida sem ele. […] Se eu pudesse escolher uma coisa na minha vida, eu queria escolher [de novo] o meu marido”, completou Raquel.

Na bancada, compartilhada pelo casal Bruno Perini e Malu Perini, que comandam o podcast Os Sócios, com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, os apresentadores se emocionaram com a declaração, reconhecendo a enorme prova de amor que presenciaram.

Nos comentários, os usuários também teceram elogios à atitude do companheiro de Raquel e ao companheirismo entre os dois.

“Como amei esse episódio. Ver tanto amor na tela de maneira crua, real vindo de todos vocês. Muito bom de presenciar.”, declarou uma internauta.

“Admiro tanto a sua força, a lealdade do casamento de vocês. Eu também faria o mesmo pelo meu marido, sinto que sem ele a vida não faz sentido”, concordou outra.

Relembre

Em uma entrevista concedida ao Portal 6, a anapolina contou mais sobre como acabou ficando tetraplégica após uma cirurgia que era para ser relativamente simples. Com o intuito de tratar uma hérnia de disco, entrou na sala de cirurgia no dia 03 de fevereiro de 2020, mas saiu sem conseguir sequer andar.

Ela contou que o apoio dos pais e do marido, são imprescindíveis no dia a dia para que ela continue “encarando a vida como sempre fez”: com coragem e ousadia.

Tanto é que a antiga paixão pelo paraquedismo não cessou. Agora de forma acompanhada, ela continua rasgando os céus e tecendo planos para o futuro, como o sonho de expandir a família.

“Eu e meu marido sempre quisemos ter um filho. Quer dizer, na verdade, eu quero dois né [risos], um menino e uma menina! A partir de agora, com a autorização do meu médico, vamos atrás desse sonho também”, revelou.