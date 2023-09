Cápsula do tempo é aberta após 200 anos e o que tinha lá dentro causa surpresa

Um achado histórico, selado há cerca de 200 anos, deu o que falar em uma academia militar dos Estados Unidos da América (EUA) e causou espanto na internet.

A equipe da academia militar dos EUA de West Point, em Nova York, encontrou uma cápsula que, segundo membros da corporação, acredita-se ter sido guardada por cadetes da base há quase 2 séculos.

Organizaram um evento que prometia revelar tesouros históricos e uma visão única da vida e cultura da época para fazer a revelação do que tinha dentro do objeto.

Foram chamados historiadores, vários cadetes da base, altos comandantes militares, além de outras figuras importantes.

A expectativa era alta e a revelação seria feita ao vivo em transmissão com hora marcada nas redes sociais.

Só que a decepção tomou conta de todos os olhares esperançosos com a cápsula.

Os especialistas abriram o objeto ao vivo e encontraram somente pedras na parte interina, além do que parecia ser uma espécie de lençol preto ao fundo sujo de lama.

Paul Hudson, arqueólogo especialista e membro da academia, enfiou o braço dentro do contêiner e saiu com as mãos vazias.

“Está vazia”, disse um dos presentes no evento. “A caixa não correspondeu às expectativas”, afirmou o arqueólogo.

