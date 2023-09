“Que ele se exploda”, diz vereador de Anápolis sobre Roberto Naves

Durante sessão na Câmara de Anápolis realizada na manhã desta quarta-feira (06), o vereador Delcimar Fortunato (Avante), mandou um recado para o prefeito Roberto Naves (PP).

“Eu não tenho nada com esse prefeito, não vou ter nada com ele, para mim que ele se exploda”, disse o parlamentar durante discussão sobre as clínicas terapêuticas clandestinas fechadas na cidade.

Até o mês de julho, Delcimar Fortunato integrava a base de Roberto Naves. No entanto, a situação mudou no dia 16, após entrevista à Rádio Imprensa.

Na ocasião, o vereador ameaçou abandonar o prefeito caso ele não demitisse Wellington Mendes, coordenador da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Desde o episódio, o vereador tem adotado uma postura mais independente.

Vereadores ouvidos pela Rápidas disseram que as falas de hoje representam um rompimento total com Roberto e a ida para a oposição.