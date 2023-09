Saiba o que abre e fecha em Anápolis no feriado prolongado de 07 de setembro

Após muita espera, o tão aguardado feriado prolongado de 07 de setembro, que comemora a Independência do Brasil, está batendo na porta dos anapolinos.

Porém, para evitar dores de cabeça, é importante que os moradores do município saibam como será o funcionamento geral da cidade durante a data, que, este ano, será celebrada em uma quinta-feira (07).

Primeiramente, tanto o Brasil Park Shopping quanto o Anashopping funcionarão com horário alternativo. As lojas e quiosques abrirão às 14h e seguirão até às 20h.

Já as praças de alimentação, de ambas as unidades, iniciarão os serviços às 11h e prosseguirão até às 22h. Ainda, no primeiro, o Carrefour irá funcionar das 08h até às 22h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que neste feriado apenas o pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e da UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, estarão em funcionamento.

No que toca o comércio, cada unidade varejista foi orientada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan) a seguirem um horário de funcionamento adaptado, das 08h até às 14h.

Importante destacar que tal orientação é apenas uma sugestão, que pode ser acatada ou não por cada empresa. Entretanto, aquelas que decidirem segui-la devem conceder ao trabalhador um dia de descanso em outra data, além de um vale-alimentação de R$ 25.

Com relação aos serviços bancários, é bom estar atento e fazer tudo que for necessário o quanto antes, pois nesta quinta-feira (07) as unidades da cidade estarão de portas fechadas.

Entretanto, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), seviços online estarão disponíveis e, na sexta-feira (08), os serviços voltam à normalidade.

Para os usuários do transporte público, a Urban estará operando no feriado com a tabela de horários tradicional de domingo, que pode ser conferida no site da empresa.