Linha de pesca, molinete e isca artificial: pesquisa do Procon Anápolis encontra variação de até 299% em preços

Ao todo, seis estabelecimentos foram analisados pelo órgão

Thiago Alonso - 13 de julho de 2025

Procon Anápolis analisou itens de pescaria. (Foto: Divulgação/Procon Anápolis)

Com o período de férias, o Procon de Anápolis realizou um novo levantamento, onde analisou preços de itens de pesca e camping, encontrando variações de até 299%.

A pesquisa, realizada pela Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor do órgão entre os dias 09 e 13 de julho, avaliou seis estabelecimentos comerciais em diferentes regiões da cidade.

Dentre os locais visitados pela equipe estão WP Pesca Náutica, Tucuna Pesca, Socó Pesca, Paraíso da Pesca, Mutreco Pesca e Acaçula Pesca.

Durante o levantamento, a maior diferença encontrada foi na Isca Artificial Meia-Água, sendo que o menor valor foi visto na WP Pesca, por R$ 10. Em contrapartida, na Mutreco Pesca, o mesmo produto foi encontrado por R$ 39,90 — uma variação de 299%.

Outra diferença grande foi o Viveiro nº 3 – Nylon (sacola), cuja variação foi de 181%, custando R$ 8,90 no Socó Pesca frente aos R$ 25 do WP Pesca.

Já a Linha de Pesca de 0,30 mm – Monofilamento de Nylon Nacional (100 m) foi encontrada por R$ 5 na WP Pesca, enquanto na Tucuna Pesca, o item foi visto por R$ 9,90. A diferença representou uma variação de 98%.

A pesquisa também analisou o valor da Vara de Pesca para Molinete (1,80 m), sendo que o produto apresentou variações de 95%, custando R$ 59 na Acaçula Pesca e R$ 115 no Paraíso da Pesca.

Por fim, o último produto encontrado no levantamento foi o Molinete, cuja diferença de preços foi de 77% — R$ 35 no WP Pesca contra R$ 62 no Acaçula Pesca.

Ao fim da pesquisa, a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor do Procon Anápolis orientou os consumidores a denunciarem grandes abusos de preços, sendo que as reclamações quanto às práticas abusivas podem ser enviadas pelo WhatsApp: (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura, através do (62) 98551-6888.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!