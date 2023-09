Se você olhar o calendário agora, vai notar que existem dezenas de datas comemorativas, mas que não são feriados.

Não sabemos o porquê disso, talvez haja alguns critérios para se comemorar mais algumas coisas do que outras, a ponto de se ter folga no trabalho, por exemplo.

Bom a questão é que coincidentemente muita gente nasce nesses dias que são “esquecidos”, mas que no fundo carregam algo por trás.

6 datas de nascimento que poderiam ser feriado, mas não são:

1. 12 de junho

Começando nossa lista, aqui temos o Dia dos Namorados que poderia facilmente ser um baita feriado, não é mesmo?

Os sortudos que nascem nessa data, já vêm embalados no amor, imagina se houvesse folga então, hein!

2. 11 de agosto

Talvez você não saiba, mas no dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Estudante.

Infelizmente, a data não carrega consigo uma comemoração mais significativa, o máximo que pode acontecer é a realização de algumas atividades especiais dentro das instituições de ensino para celebrar o dia.

Se você nasce nesse dia, fica ai um bom motivo para você reivindicar um feriadinho!

3. 22 de março

22 de março é o Dia Mundial da Água, nem é necessário dizer muita coisa para ficar claro que deveria haver um feriado.

Afinal, seria o momento para refletir sobre nosso bem mais precioso e vital.

4. 8 de março

Todo mundo já está careca de saber que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, não é mesmo?

Acontece que, infelizmente, a data também não carrega consigo um feriado, por mais icônica que seja!

Você nasceu nesse dia?

5. 15 de outubro

Assim como os estudantes merecem uma celebração, no dia 15 de outubro, no Dia do Professor, os instrutores também mereciam ao menos uma folga.

Esses profissionais estão na base de formação de uma sociedade e são essenciais para todas as pessoas.

Eles merecem reconhecimento maior e não só panfletos de parabenização.

6. 7 de abril

Por fim, convenhamos: o Dia Mundial da Saúde também merece mais celebração, não é mesmo?

Se você nasceu nessa data, sinta-se sortudo, mas não muito… afinal, poderia haver uma baita folga no trabalho, né?

