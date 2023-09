Barbeiro de Anápolis será embaixador do município em maior evento de barbearia do mundo

Um anapolino irá representar a cidade no Barber Week, considerado o maior evento de barbearia do mundo. Previsto para ser realizado entre os dias 22 e 23 de outubro, em São Paulo, a estimativa é de que o evento reúna mais de 20 mil profissionais do ramo.

Ao Portal 6, Clayton Inácio Peixoto contou sobre a experiência de ser o embaixador da cidade pela primeira vez, e revelou também um pouco da trajetória construída na área.

“Em 2015, me despertei no seguimento da barbearia. Sou graduado em administração e logística, mas decidi fazer um curso básico de barbeiro e logo abri minha própria barbearia. Continuei me especializando, até chegar ao ponto de dar aulas para novos profissionais”, relatou.

Com oito anos de carreira, Clayton construiu uma carteira de clientes que antes só vislumbrava em sonhos. Aos poucos, se consolidou como um expert e passou a frequentar eventos como o Barber Week, ao qual compareceu pela primeira vez em 2022.

“Comecei a Vizzu Barbearia e logo estava ofertando aulas semanais aos novos barbeiros. Nesta edição, irei ao maior evento do segmento do mundo como embaixador de Anápolis, oportunidade pela qual sou grato a Deus”, pontuou.

“Ano passado, estive lá como visitante, como alguém que desejava aprender com os melhores. Este ano, eu fui convidado para representar minha cidade. É um sentimento ímpar”, completou.

O evento conta ainda com mais de 100 empresas do ramo, expondo tendências do mercado, além também de dezenas de workshops para especialização dos profissionais.

Outro ponto que atrai os profissionais da área é a presença de alguns dos “barbeiros-referência”, como aqueles responsáveis por atender as grandes celebridades. Mais informações sobre a programação do evento podem ser encontradas no site da Barber Week.