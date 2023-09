Câmeras de segurança registram momento exato em que dupla invade e furta loja do bairro Jundiaí, em Anápolis

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que uma loja foi furtada, na madrugada do último domingo (03), no bairro Jundiaí – considerado o mais luxuoso de Anápolis.

Apesar de ocorrido no final de semana, o episódio só veio a público nesta quarta-feira (06), após o próprio estabelecimento, Casa de Bolos, divulgar as imagens e denunciar o crime.

No registro, é possível ver dois homens quebrando a porta, que era de vidro, e invadindo o comércio. Momentos depois, eles saem pela mesma porta destruída, carregando diversos objetos.

Pelo reflexo das vitrines, é possível ver que a Avenida Santos Dumont, onde a loja está localizada, ainda tinha movimento de carros no momento do furto.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro ou a identidade dos criminosos.

Ainda no clima de denúncia e indignação, o perfil do estabelecimento fez um apelo para que se aumente a frequência do policiamento na região.