Vamos falar baixinho: não são todos os homens que possuem bom gosto para a moda, não é mesmo?

Afinal, não tem nada pior do que chegar em um date e se deparar com um cara vestido pior que uma versão barata do Agostinho Carrara, comprada em um bazar de meia tigela.

O que acontece é que alguns homens não possuem uma certa sensibilidade na hora de se vestirem e, por isso, acabam pecando muito em algumas coisas.

Mas não vamos ser tão duros, há também algumas mulheres que passaram várias vezes na fila da cafonice, né?

Bom, mas como o foco é eles, vamos ao que interessa!

6 coisas que os homens usam e as mulheres detestam:

1. Tênis de academia com calça jeans

Não tem como começar essa lista dos atentados à moda sem partir disso aqui: o tênis de academia usado com calça jeans.

Por mais bizarra que pareça essa combinação, muitos homens curtem muito ela, parece até que querem sair do restaurante e irem direto para uma corrida no parque. Vai entender!

2. Camisa de time em todas as ocasiões

Para as mulheres não há problema algum o cara ser fanático por futebol e fã do seu time, o problema surge a partir do momento em que ele começa usar camisas de time em todo e qualquer lugar.

Afinal, não pega muito bem a parceira estar ali toda arrumada e elegante, enquanto o parceiro encontra-se de chinela e blusa do Flamengo.

3. Cueca para fora da calça

Há alguns anos era tendência os homens mais jovens usarem um estilo mais largado, com calças folgadas aparecendo na cueca.

Bom, por mais que essa febre tenha chegado até os dias de hoje, não são todas as mulheres que curtem essa estética. Elas preferem que os caras mantenham tudo por dentro da calça mesmo.

4. Regata super cavada de academia

Ninguém entende o que se passa na cabeça do homem que gosta de vestir algumas roupas mais peculiares (vamos dizer assim) dentro da academia.

A regata super cavada pode ser um verdadeiro espanta-mulheres, já que algumas não gostam tanto assim.

5. Calça skinny embalada a vácuo

Sabe aquela calça super agarrada nas pernas e que parece até que custou para se entrar nela?

Pois bem, ela pode até soar um pouco sexy, já que deixa o corpo bem delineado, mas a mulherada não consegue engolir muito esse estilo nos homens não.

6. Bermuda xadrez com camisa listrada

Por fim, para os homens que gostam de se aventurarem nas estampas, entenda: use aquilo que convém!

Misturar bermuda xadrez com camisa listrada, por exemplo, pode fazer as mulheres se afastem de você.

