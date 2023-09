Sarau Ambiental traz à UniEVANGÉLICA o artista goiano Marcelo Barra

Com o objetivo de sensibilizar a população para a conservação do Cerrado, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) Agnes Wadell Chagas, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente realizam o VI Sarau Ambiental, que esse ano terá a presença do cantor Marcelo Barra.

O evento acontece no Dia Nacional do Cerrado (11 de setembro), às 19h, na área de Convivência da UniEVANGÉLICA e faz parte da III Semana Integrada do Cerrado.

“Queremos sensibilizar as pessoas, através de diversas manifestações artísticas, para a conservação do Cerrado, sistema muito importante, ente outras coisas, para os recursos hídricos das principais bacias hidrográficas da América do Sul”, explica o Professor Anderson Dutra e Silva, que faz parte do NEA Agnes Wadell Chagas.

Além da apresentação musical, haverá apresentação de trabalhos de Educação Ambiental, Rodas de Conversas, CineAmbiental, Podcast “Pílulas Ambientais” e outras atividades. O evento será aberto ao público.

“Nós esperamos receber alunos e professores na universidade, além de estudantes dos diversos níveis, comunidade anapolina e quem mais estiver interessado em participar”, diz o Professor Anderson.

Em tempo

Marcelo Barra – Marcelo Barra é natural de Goiânia e começou a ter contato com a música aos nove anos. Aos 16 anos se apresentou no Festival Comunicasom, onde interpretou Araguaia, canção que se tornou hino no estado de Goiás.

Marcelo Barra ficou conhecido nacionalmente com canções que falam de Goiás, sua gente, seus rios, suas montanhas e seus costumes.

O show em Anápolis é patrocinado pela Equatorial e conta com o apoio da Lei Goyazes / Secult Goiás / Governo de Goiás.