Atendendo inúmeros pedidos, Outbêco lança almoço especial para quem busca comida boa e conforto

Anteriormente, restaurante funcionava apenas no período noturno. Agora, clientes poderão desfrutar de um cardápio incrível durante o dia também

Publieditorial - 12 de dezembro de 2024

Restaurante Outbêco está localizado no bairro Jundiaí. (Foto: Divulgação)

Se você está em busca de um local que combine conforto, variedade e sabores inconfundíveis, o restaurante Outbêco, em Anápolis, é a escolha certa! E agora, tem uma novidade que promete agradar ainda mais aos clientes: o almoço está disponível diariamente, das 11h às 14h30.

O empreendimento, conhecido por sua atmosfera acolhedora e cardápio repleto de opções para toda a família, também reabre às 17h para o jantar, oferecendo mais uma oportunidade para saborear suas delícias.

E a melhor parte: são inúmeros pratos na casa pelo valor de R$ 26,90, acompanhados ainda de refrigerante de 400ml.

Localização privilegiada e estrutura completa

Localizado no Jundiaí, em frente ao Colégio São Francisco, o Outbêco conta com uma estrutura impressionante, incluindo brinquedoteca para as crianças, drinks variados – alcoólicos e não alcoólicos – e uma série de petiscos de dar água na boca. Além disso, é o lugar perfeito para um happy hour, com promoções especiais entre 18h e 20h que incluem chopp e porções a preços acessíveis.

Do Rio de Janeiro ao mundo

O Outbêco nasceu na Pavuna, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, com a proposta de oferecer experiências semelhantes às das grandes redes de casual dining, mas com preços que cabem no bolso. A ideia conquistou milhares de pessoas, permitindo à marca expandir suas operações não apenas para outros estados do Brasil, mas também para Portugal.

Hoje, a rede continua crescendo. Inclusive, duas novas unidades foram recém-inauguradas em Goiás, incluindo uma na capital, Goiânia. Com foco em qualidade e atenção aos detalhes, o Outbêco se destaca por manter a essência de um restaurante que valoriza seus clientes e sua culinária.

Convite especial

Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência! Seja para almoçar, jantar ou aproveitar o happy hour, o Outbêco está pronto para te receber com a melhor combinação de sabores e conforto. Visite e descubra por que o restaurante é uma referência em Anápolis e além!