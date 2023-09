Corpo de Bombeiros resgata corpo de mais uma vítima de afogamento em Goiás

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado morto após se afogar no lago da Serra do Falcão, na zona rural do Distrito de Pires Belo. O caso aconteceu neste sábado (09), e as buscas terminaram por volta das 19h.

A primeira chamada, alertando o desaparecimento do homem, foi recebida pela Polícia Militar (PM) por volta das 16h. Um grupo de pessoas, que praticava atividades de lazer às margens do lago, foram os denunciantes da situação.

Os militares confirmaram a veracidade da ocorrência e, em seguida, uma guarnição náutica, do Corpo de Bombeiros, compareceu ao local. Esse foi o terceiro caso de afogamento em Goiás desde o início do feriado da Independência do Brasil.

O corpo da vítima só foi encontrado no começo da noite, a cerca de 35 metros da beira e a cinco metros de profundidade. Como ele não portava documentos, a identificação não foi possível.

Na sequência, a Polícia Científica foi ao local e realizou a perícia. O caso foi registrado como busca e salvamento de cadáver em lago.

Em tempo

Desde o começo do feriado prolongado, iniciado no dia 07 de setembro, três pessoas morreram afogadas em Goiás.

A primera vítima foi Thiago Luiz Turuta, jovem de 22 anos que estava desaparecido desde esta quinta-feira (07) e foi encontrado no sábado (09). Ele estava passando o final de semana com os amigos, onde eles visitaram a Cachoeira do Arrojado.

Ele sumiu após saltar em uma cachoeira do Rio Claro, em São Simão, município no Sul Goiano.

Um segundo homem se afogou enquanto tentava nadar em cachoeira de Alto Paraíso durante o feriado prolongado da Independência. A vítima foi identificada como Alan Martins, de 42 anos.

Natural de São Paulo, Alan havia viajado para a Chapada dos Veadeiros para relaxar na natureza. No entanto, perdeu a vida durante o passeio, na última sexta-feira (08).