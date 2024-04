Idoso é flagrado arrastando cachorro pela GO-156, em Itapuranga

Suspeito alegou que animal teria se soltado de cordas e pulado para fora do veículo sem que ele percebesse

Augusto Araújo - 27 de abril de 2024

Idoso foi preso após ser flagrado arrastando cachorro pela GO-156. (Foto: Reprodução)

Um idoso foi preso em Itapuranga, cidade a 145 km de Goiânia, após ser flagrado arrastando um cachorro pela GO-156.

O caso ocorreu por volta das 13h deste sábado (27), na zona rural do município.

Conforme imagens feitas por celular, é possível ver quando o suspeito, de 63 anos, conduz um veículo utilitário, com o animal amarrado por uma corda, do lado de fora do automóvel.

Após denúncias, a Polícia Militar (PM) localizou o suposto autor na casa dele, onde ele admitiu ter arrastado o bichinho pela rodovia.

No entanto, ele alegou que havia amarrado o cachorro com duas cordas, para que ele não se mexesse na carroceria do utilitário e que uma delas teria se rompido durante o trajeto.

Dessa forma, o animal teria, sozinho, se soltado e pulado para fora do automóvel. Ele disse que, quando viu, o bichinho já estava sem vida.

Diante dos fatos, o idoso acabou sendo preso e conduzido para a Delegacia de Polícia de Itapuranga, onde se encontra à disposição da Justiça. Ele deve ser indiciado por maus tratos a animais.