Uma ema virou a sensação de um trecho da BR-080 ao “desfilar” na beira da rodovia junto dos – nada mais, nada menos – que 23 filhotes.

A “passarela” improvisada estava localizada na altura do município de São Miguel do Araguaia, município da região Norte do estado.

Um motorista que passava por lá registrou o momento em vídeo, durante o feriadão prolongado de Independência do Brasil – e as imagens tem ganhado a internet desde então.

Nas imagens, é possível ver a mãe ditando o ritmo da marcha na parte lateral da via, enquanto segue acompanhada pela cria de mais de 20 filhotinhos.

Juntos, os animais percorreram uma grande distância, chamando a atenção de todos que cruzaram caminho com eles.

🥰 Ema vira sensação em rodovia goiana ao passear com os 23 filhotes na beira da pista; veja o vídeo Motorista que passava pela via no momento não se aguentou e teve até que parar para fazer um registro pic.twitter.com/hyoxHwypjV — Portal 6 (@portal6noticias) September 10, 2023

Sobre a ema

A espécie é considerada a maior ave da América do Sul e tem em Goiás, juntamente do Mato Grosso, a maior concentração populacional.

Os machos da espécie conseguem alcançar até mesmo 1,70m de altura e pesar até 35 kg.

Apesar de não conseguir voar, as emas são corredoras natas e – em face ao perigo – podem atingir os 60 km/h.