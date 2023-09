Identificado homem que morreu afogado no Lago Corumbá, em Abadiânia

Um homem, identificado como Davi Palavra Leite, morreu afogado após saltar no Lago Corumbá IV, em Abadiânia. O caso aconteceu no sábado (09).

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu quando a vítima estava nadando no local e, ao mesmo tempo, pulava na parte superior do lago.

No entanto, por volta das 20h, em um dos pulos, o rapaz acabou não retornando até a superfície, o que despertou a atenção de alguns populares que estavam no local.

Um homem, de 36 anos, que passeava pelo ambiente e iria adentrar no lago, foi informado sobre o sumiço do rapaz e decidiu mergulhar no local para tentar encontrá-lo.

Foi neste momento que ele localizou o corpo do homem e o levou até a margem do lago. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram acionados e estiveram no local.

De acordo com a corporação, a vítima tinha um mandado de prisão em aberto em desfavor dele. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e compareceu no endereço para retirada do cadáver.