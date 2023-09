Motorista de aplicativo mostra o que o baiano faz quando encontra passageiro desaforado

Esperar o Uber pontualmente e evitar a demora na partida não é apenas uma questão de educação, mas também uma prática que beneficia tanto o motorista quanto o passageiro.

Quando os viajantes demoram muito para iniciar uma corrida, isso pode causar frustração, revolta e, em alguns casos, até mesmo o cancelamento da viagem pelo condutor.

Foi dessa forma que um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais depois de dar um tratamento diferenciado para uma mulher um tanto desaforada.

Com mais de 14 mil seguidores, o condutor de Salvador – denominado Uber.de.baiano – dividiu opiniões em uma atitude que tomou.

Uma passageira deixou as compras no banco da frente do carro, saiu do veículo, deixou o motorista esperando por tanto tempo e não deu nenhum sinal de que estaria voltando para começar o trajeto.

Com a paciência já esgotada, o condutor decidiu dar o troco. Pegou as compras da mulher, abriu a porta e deixou as sacolas do lado de fora, no meio da rua.

Em seguida, ele cancela a corrida e questionou a audácia da usuária.

A postagem deu o que falar e dividiu opiniões a respeito da conduta do profissional e da solicitante da viagem.

O vídeo bateu mais de 1 milhão de visualizações, além de mais de 75 mil curtidas.

“Na opinião de vocês, o motorista agiu da forma correta, ou poderia ter agido de outra forma ? Uma coisa tenho certeza, a passageira agiu de má fé fazendo ele esperar tanto tempo e ainda deixando os pertences no carro para tentar induzir ele a não cancelar a corrida.”, comentou ele na legenda.

Um seguidor comentou: “otár** demais, aqui em Pernambuco nós comeríamos a encomenda kkkkk”.

Já um outro internauta ficou do lado do profissional: “certíssimo, parabéns ao motorista.”

Confira o vídeo completo: