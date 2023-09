Vídeo mostra momento exato em que jovem, de 18 anos, usa facão para ameaçar e roubar moto

Após um jovem, de 18 anos, roubar uma moto de um homem de 40 anos em Anápolis, sob ameaças e utilizando um facão, a polícia realizou diligências, localizou-o e recuperou o veículo. O roubo aconteceu na manhã deste sábado (09), no bairro Morumbi.

O Portal 6 apurou que o momento da abordagem ao proprietário da moto foi flagrado por câmeras de segurança. Nas cenas, é possível ver ele fugindo ao ser ameaçado pelo jovem, deixando o veículo na margem da via.

A Polícia Militar (PM) averiguou a localização do suspeito e, então, compareceu ao endereço do autor ainda no mesmo dia, ao final da tarde.

Lá, os militares foram recebidos pela mãe dele. Ela os deixou entrar e eles identificaram o autor do crime, o levando até a Central de Flagrantes.

No local, a vítima confirmou a identidade do meliante, momento no qual ele ficou frente a frente com o delegado responsável, para quem assumiu ter realizado a ação.