SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O brasileiro Danilo Cavalcante tem experiência em se esconder no mato, diz a polícia americana. Ele está foragido desde 31 de agosto, quando fugiu de uma penitenciária nos Estados Unidos.

Danilo Cavalcante trabalhou como lavrador e se escondeu na mata após assassinar um homem em 2017 no Tocantins, afirmou o tenente-coronel George Bivens. A informação é do site Philadelphia Inquirer.

A região de Chester County, onde policiais concentram as buscas, tem uma ampla área verde e locais que poderiam ser usados como esconderijo.

Cerca de 400 agentes locais, estaduais e federais estão buscando por Danilo em um trecho de floresta em Kennett Square, na Pensilvânia. Cavalcante foi visto pelo menos duas vezes na última sexta (8).

Há uma recompensa de R$ 100 mil por informações que possam levar à prisão do brasileiro. Ele fugiu após ser condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada Déborah Brandão.

Danilo nasceu no Maranhão e se mudou com alguns familiares para o Tocantins, onde trabalhou como lavrador.

Em 5 de novembro de 2017, Danilo matou o estudante Walter Junior a tiros em um trailer de lanches, na cidade de Figueirópolis (TO), a cerca de 260 km de Palmas. O crime teria sido motivado por uma dívida da vítima com Danilo, segundo a TV Globo.

Uma semana depois do crime, a Justiça acatou um pedido de prisão preventiva contra Danilo feito pelo MP (Ministério Público), fazendo o homem se tornar foragido.

Em janeiro de 2018, Danilo fugiu para os Estados Unidos. Mesmo com a ordem de prisão decretada, ele conseguiu sair do Brasil porque quando embarcou no aeroporto de Brasília, a Justiça do Tocantins ainda não havia registrado o mandado de prisão no banco nacional. Com isso, a determinação seguia restrita ao âmbito estadual. O registro nacional só foi realizado em junho de 2018, sete meses depois do crime, segundo a TV Globo.

Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no último dia 22 por matar a ex-namorada Déborah Brandão, na época com 34 anos, a facadas. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia (EUA).

O brasileiro escapou da prisão do condado de Chester na manhã de 31 de agosto. Ele foi classificado como um homem extremamente perigoso.

Segundo a promotoria, Danilo esfaqueou a mulher até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal. O assassinato ocorreu em abril de 2021.

Após o crime, Cavalcante fugiu para o estado da Virgínia, mas foi preso pela polícia local menos de duas horas após o assassinato.

Sarah Brandão, irmã de Deborah, contou ao UOL em 2021 sobre a dinâmica do que ocorreu: “Foi enquanto ela pegava as compras do supermercado no carro dela, com as crianças. Ele pegou ela pelo cabelo e a golpeou no tórax, deixando as crianças verem tudo”.