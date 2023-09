Conheça o país secreto da Europa que abriga verdadeiro paraíso e brasileiros entram sem visto

Escondido na Europa, o Chipre é um destino conhecido pelas paisagens encantadoras, além das belas cidades movimentadas que fazem parte da vida noturna do Mar Mediterrâneo. Para a sorte dos brasileiros, a entrada no território não necessita de visto, o que torna o passeio ainda mais atrativo.

A República de Chipre tem como idiomas oficiais o grego e o turco e está localizada próximo à Síria, Turquia e Líbano. No entanto, o país é um integrante da União Europeia, desde 2004, e tem o euro como moeda.

Com uma população de 1,2 milhões de habitantes, a ilha está entre os países mais evoluídos socialmente, uma vez que possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,88, o que é considerado alto.

Desse modo, o Chipre é rico em história, como é o caso da capital Nicósia, a última dividida do mundo. Desde 1974, quando as tropas turcas ocuparam o Norte do país, há uma zona controlada pelas Nações Unidas que atravessa o Centro da cidade, dividindo-a em duas partes. Enquanto o Sul é controlado por cipriotas gregos, o Norte pertence aos cipriotas turcos.

A capital também possui muralhas antigas, que datam o século VI d.C., construídas durante o império de Justiniano I. Para conferir mais da arquitetura antiga, várias empresas oferecem passeios a pé gratuitos pela Cidade Velha de Nicósia.

O tour dura em média duas horas e passa pelos principais pontos turísticos dentro da cidade, como os portões de Pafos, Kyrenia, Famagusta, a Torre Shacolas, os Bahos Hamam Omerye e o Museu Leventis.

Para quem busca uma boa festa, a capital possui uma série de bares e boates movimentadas, como o Lost+Found Drink e o State Night Club.

A cidade de Famagusta é mais um local que chama atenção por conta das paisagens e praias paradisíacas banhadas pelo Mar Mediterrâneo e de águas cristalinas, como as de Cape Greco National Forest Park, Ayia Napa, Protaras, Sotira e Lipetri.

A Praia de Cirência também está na lista das melhores atrações e fica localizada ao Norte da ilha, onde é possível realizar uma série de atividades aquáticas, como surf, mergulho e entre outras.

Os amantes de mitologia grega poderão se encantar com a ilha, que possui Afrodite como marca. Existe até o Santuário de Afrodite, próximo ao porto de Pafos, no sítio arqueológico de Palaipafos. Por lá, a entrada custa cerca de 4,50 euros e garante acesso ao sítio completo.

Outro destino que remete à tradição grega é o ponto mais alto do país, o Monte Olimpo, que fica nas Montanhas Troodos, no Centro do Chipre. Ao todo, são quase dois mil metros de altitude e, durante o inverno, é ideal para ski.