No mundo atual, a cultura da astrologia tem ganhado um lugar cativo na sociedade, influenciando decisões cotidianas, estilos de vida e até mesmo aconselhando nos relacionamentos.

Ainda que ela seja vista frequentemente como uma ferramenta de autoconhecimento e entretenimento, surgiu um debate nas redes sociais sobre a possível conexão entre os traços de personalidade associados aos signos e comportamentos criminosos.

Com base em cruzamento de dados de perfis zodiacais dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos, o FBI criou um ranking de signos do zodíaco mais propensos a serem perigosos para as pessoas e a cometer crimes.

Confira quais são eles!

Estes são os signos mais perigosos, de acordo com o FBI

1. Áries

Esse signo são de pessoas que tendem a ser mafiosas e realizam todo tipo de atividades, segundo levantamento do órgão.

Além disso, as pessoas dessa casa astrológica são boas candidatas a conseguirem participar de organizações criminosas e ter uma dupla vida de aventuras e perigos.

2. Câncer

Câncer foi considerado pelo ranking como um dos signos do zodíaco que apresenta o maior número de crimes já cometidos e catalogados.

De acordo com informações do FBI, a maioria dos crimes são feminicídios e assassinatos em série. São recordistas em quantidade de pessoas da casa astral que praticaram esses delitos

Neste signo, temos o maior número também de pessoas com tendências psicopatas e mentalmente instáveis.

3. Capricórnio

Capricórnio ficou conhecido no ranking como o signo de pessoas que gostam de realizar grandes roubos e crimes junto de grandes grupos, as famosas quadrilhas.

São muito perigosos, chamam a atenção por onde passam e sempre estão nas primeiras páginas dos noticiários.

4. Sagitário

A essa casa do zodíaco, o estudo catalogou pessoas com alto potencial para se tornarem ladrões e/ou golpistas.

Um perfil com bastante interesse em participar de crimes, além de um desejo mórbido para realizarem seus roubos.

5. Touro

Outro signo com bastante presença de perfis no mundo dos crimes. Os taurinos são conhecidos por trabalhar sozinhos e a maioria dos criminosos com signos ligados a essa casa astral envolviam lavagem de dinheiro.

LEIA TAMBÉM

– 3 signos que não perceberam, mas já encontraram sua alma gêmea