Homem vestido de Moisés para terminal da Praça da Bíblia, em Goiânia

Que Goiânia não é para amadores, todo mundo sabe. Porém, ainda assim, a cidade consegue surpreender a população com alguns momentos super curiosos e icônicos.

O último sábado (09) foi um grande exemplo disso, quando um registro bastante inusitado foi publicado na rede social X, antigo Twitter, mostrando um homem trajando as tradicionais vestes de Moisés em pleno Terminal da Bíblia.

Fazendo jus ao nome da estação, o indivíduo aparece, inclusive, portando o tradicional cajado utilizado pelo profeta nas histórias bíblicas.

Na publicação, o internauta chegou até a confundir a figura com Jesus. Contudo, a caracterização não deixa espaço para dúvidas acerca de quem o homem estava tentando representar.

Quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente se depara com um cara vestido de Jesus, perseguindo as pessoas no terminal da Bíblia pic.twitter.com/K5X9UaayEC

— Igor (@Atr4sad0) September 9, 2023