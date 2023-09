‘Rio de vinho’ toma ruas em Portugal após depósito estourar

Dois depósitos de vinho tinto em uma destilaria na cidade de Anadia, em Portugal, se romperam na tarde de domingo (10), formando um “rio vermelho” nas ruas próximas ao estabelecimento.

Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra uma enxurrada do líquido vermelho descendo por uma rua de Anadia, um município com 6 mil habitantes, localizado entre as cidades de Aveiro e Coimbra.

“Aquilo que um dia se esperava veio a acontecer”, diz o morador que gravou toda a cena.

A prefeitura da cidade informou que, apesar de ninguém ter ficado ferido, está apurando se houve danos físicos aos imóveis ou equipamentos públicos, segundo o Jornal de Notícias.

Os Bombeiros de Anadia agiram prontamente para evitar que o vinho chegasse ao rio Cértima, drenando o líquido e enviando para uma estação de tratamento de águas residuais. As causas do rompimento dos depósitos não foram determinadas, segundo apurou o jornal local O Jogo.

A Destilaria Levira afirmou que irá cobrir os danos que o vazamento possa ter causado aos moradores, segundo post publicado pela empresa nas redes sociais.

“Assumimos total responsabilidade pelos custos associados à limpeza e reparação dos danos, tendo equipas disponíveis para o fazer de imediato. Estamos empenhados em resolver esta situação o mais rapidamente possível”, disse a direção da Destilaria Levira.

A empresa pediu ainda aos moradores para que entrem em contato e enviem imagens dos danos e prejuízos para que funcionários possam coordenar os procedimentos necessários.