Ganhadora de R$ 11 milhões na loteria explica por que sonho virou pesadelo

Um casal que ganhou R$ 11 milhões na loteria viu o dinheiro e a vida amorosa se despedaçarem aos poucos por conta de um fator que ninguém esperava acontecer.

Em 2005, Lara Griffiths e Roger embolsaram o prêmio em 2005, decidiram abandonar os empregos como gerente de TI e professora e então tudo começou a desandar.

Eles começaram a gastar e perderam tudo aos poucos, além de se culparem um ao outro pelo fim do relacionamento.

Com grandes fortunas, vieram grandes gastos. Eles compraram um salão de beleza e um grande celeiro de luxo em North Yorkshire, mas, por conta da crise imobiliária, os valores das propriedades desvalorizaram.

Outro fator que ajudou a acelerar a perda de dinheiro do casal foi quando Roger decidiu investir um pouco da grana para financiar um disco com sua antiga banda da universidade.

Em seguida, Lara comprou viagens para Dubai, com direito a classe executiva, hotel cinco estrelas, enquanto Roger também gastou mais do dinheiro e comprou um Audi com capota flexível caríssimo.

“Ela gostava de bolsas, gostava de fazer compras. Passava muito tempo na Louis Vuitton”., comentou Roger sobre a esposa, em depoimento ao The Mirror.

Seis anos depois de muita ostentação, o casamento acabou, as finanças também despencaram e eles acabaram ficando sem quase nada na conta bancária.

10 anos após o divórcio, a ex-professora agora trabalha sete dias por semana como tatuadora e maquiadora em um galpão em seu jardim.

“Gasto todo meu dinheiro com meus dois filhos e não estou reclamando disso. Moramos na casa que (Roger e eu) compramos antes do sorteio e tenho um negócio de tatuagens que faz sucesso.”, conta Lara em depoimento ao The Sun.

Roger afirma que simplesmente “deixou de amar” Lara e estava “terrivelmente infeliz”.

“Éramos incapazes de fazer escolhas financeiras por conta própria. Algo que ajudasse a investir e administrar o dinheiro de forma positiva. Não sabíamos como fazer isso”, relata a ex-milionária.

O império financeiro do da dupla amorosa veio ao fim definitivamente depois de Roger ter atrasado o pagamento da hipoteca de um imóvel alugado que compraram.

Agora na vida simples que leva, ela relembra que o sonho de um prêmio milionário pode não ser uma boa coisa na vida de alguém.

“Ganhar na loteria não é tudo o que dizem. Algumas pessoas acabam em situação pior”, comentou a agora tatuadora e maquiadora.