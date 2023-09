Múmia ‘cabeluda’ de mil anos é encontrada em bairro na capital do Peru

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma múmia de mil anos e com cabelos compridos foi encontrada em um sítio arqueológico em um bairro residencial localizado em Lima, no Peru.

A DESCOBERTA

O Museu do Sítio de Huaca Pucllana divulgou a descoberta no Facebook.

“No âmbito do projeto de investigação de 2023, foi achado um contexto funerário do período Ychsma localizado no topo da pirâmide de Pucllana”, diz o texto da postagem.

Os restos mortais foram identificados como de um indivíduo adulto, mas sem identificação do sexo, segundo Mirella Ganoza, chefe da equipe de arqueólogos, explicou à agência Reuters.

A múmia foi achada com as pernas dobradas e cabelos compridos, além de apresentar a mandíbula quase intacta. Na mão esquerda, estava uma espécie de bolsa tecida com peças de metal verde.

O arqueólogo Frank Baquerizo destaca que peças de cerâmica foram encontradas no túmulo da múmia. Uma delas é um pote comum e o outro é um recipiente vazio, com decoração típica da cultura Chancay.

Segundo o museu, o indivíduo mumificado data do início da cultura Ychsma, que se desenvolveu na costa central do Peru, durante um período de reorganização social antes da chegada dos Incas à área.

“Até 2015, a presença da cultura Ychsma era conhecida a partir de oferendas feitas com cabelo humano em mates ou embrulhadas em folhas de achira achadas em diferentes áreas desta esplanada, até mesmo em fendas”, segundo a chefe da equipe de arqueólogos.