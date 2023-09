CDL Anápolis promove Mérito Empresarial e clientes podem ganhar até R$ 40 mil em vale compras

Essa será a 15ª edição do evento, que presta reconhecimento aos comerciantes e prestadores de serviços que mais se destacam no município.

Um dos maiores e mais esperados eventos de Anápolis já está marcado e muito perto de acontecer. A 15ª edição do Mérito Empresarial, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis, será realizado no dia 25 de novembro, no Stillus Hall.

A premiação é considerada a mais alta honraria do comércio anapolino e existe justamente para que as empresas mais bem avaliadas pela população sejam agraciadas com uma bela homenagem.

“O Mérito Empresarial é uma oportunidade para que o comerciante seja avaliado pela sua excelência em atendimento pelo seu consumidor, recebendo prestígio e reconhecimento como o melhor da sua categoria”, explicou Wilmar Jardim de Carvalho, presidente da CDL Anápolis.

“Essa é também uma iniciativa para que empresários de cada segmento atuem com motivação, prestando um atendimento diferenciado e se destacando aos olhos do consumidor, solidificando o nome de seu estabelecimento”, acrescentou o presidente.

Seleção dos vencedores

A melhor parte do Mérito Empresarial, é que é uma premiação totalmente gratuita aos participantes, e que os melhores são selecionados justamente pela população através do aplicativo CDL Mais Você.

O aplicativo está disponível na Apple Store e na Play Store, basta baixar no celular para dar início às avaliações.

Para participar, os clientes das empresas devem acessar o aplicativo e avaliar os serviços com notas de 1 a 5. Aqueles participantes que obtiverem mais votos na sua categoria receberão a homenagem no evento. Serão 50 categorias eleitas.

E para homenagear o consumidor anapolino, que são primordiais no processo de seleção, a CDL ainda organizou uma distribuição de mais de R$ 40 mil em vale compras para todos que avaliarem as empresas da cidade, sorteios de presentes incríveis nas redes sociais, ingressos de cinema e no final da campanha as 5 pessoas que mais participarem da votação, ganharão R$ 1.000,00 em vale compra. Acesse CDL Anápolis nas redes sociais para ficar por dentro de tudo.

Além do Prêmio Mérito Empresarial, para incentivar o comércio local, a CDL criou um hotsite que permite seus associados se cadastrar como ponto de troca dos vale compras. E para o comerciante que se interessar em mais informações, é só entrar em contato com o departamento de marketing da CDL.