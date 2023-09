Confeiteira ganhadora da loteria descobre traição e está se vingando da forma mais inteligente possível

Um perfil com conteúdos de confeitaria publicou um vídeo decorando um bolo no TikTok enquanto uma história impressionante foi narrada ao fundo.

No discurso, a mulher explica que joga na loteria há muitos anos, mas até então só tinha recebido pequenos valores. Ela é casada com um homem e, juntos, moravam em uma residência de aluguel.

O grande sonho dela, como é explicado na postagem, era ganhar em uma aposta e comprar uma casa própria. Até que, finalmente, tirou a sorte grande.

No entanto, a autora do relato revelou que, no dia em que foi contemplada com uma bolada na loteria, descobriu também que o esposo tinha duas outras mulheres.

A apostadora confessou ter ficado desolada, mas teve uma ideia inteligente para a vingança: receber todo o prêmio em silêncio, realizar os sonhos e ainda deixar o marido falido.

Atitude inusitada

No vídeo, enquanto os bolos são confeitados, a mulher explica que o dono da casa em que viviam pensava em vendê-la. Por essa razão, ela comprou o imóvel silenciosamente e passou o bem para o nome da irmã, que é a melhor amiga dela.

Com isso, o homem continuou arcando com os valores mensais do aluguel. Como o contrato de locação foi realizado no nome da sortuda, ela recebia o valor para ‘repassar’ para o dono da residência.

No entanto, há alguns meses o dinheiro tem sido direcionado para uma conta própria. “Não vou contar para ele que peguei esse dinheiro para comprar a casa”, disse enfaticamente.

“Eu não sei até quando essa situação vai durar. É óbvio que eu quero me separar dele, mas ainda não falei para ele que eu descobri da traição e tudo mais”, pontuou.

“Para mim, é uma forma de indenização”, completou. Assista!