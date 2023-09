Família denuncia que jovem foi espancado em supermercado por ser negro

Um jovem, de 23 anos, foi espancado por seguranças de um supermercado em Mineiros, na madrugada desta segunda-feira (11), e se encontra em estado grave. Ao Portal 6 familiares da vítima alegam que ação aconteceu porque o jovem é negro.

Segundo uma parente, que optou por não ser identificada, o rapaz passava pelo estabelecimento no sábado (09), juntamente com um amigo, e percebeu que os seguranças o acompanhavam. Desconfiado de que estava sendo vítima de racismo, ele teria se aproximado de um dos profissionais, estendido a mão e questionado se havia algum problema.

Neste momento, conforme o relato, o agente se negou a cumprimentá-lo e virou as costas. Embora tenha se retirado do local, o jovem retornou no dia seguinte, após o horário comercial.

Segundo o familiar, a vítima interagiu com a câmera de segurança, chutou o portão e, ao se virar para ir embora, foi abordado pelos seguranças – que deram início à confusão.

“Eles chegaram gritando ‘mãos para o alto’. Ele obedeceu e disse que não poderiam atirar já que ele não estava fazendo nada. Então, começaram a espancar ele enquanto riam e debochavam”, diz.

Em determinado momento, de acordo com a familiar, a vítima chegou a escutar um barulho de tiro, que passou de raspão no ombro.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, estiveram no local e socorreram o jovem.

“O rosto dele está todo quebrado, os dentes estão moles, está cheio de hematomas pelo corpo e tem um ferimento de tiro no ombro. Ele quase morreu. Os seguranças ainda falaram que por ele ser negro e tatuado, poderia continuar, já que ninguém daria falta”,afirma.

A vítima está internada no Hospital Estadual de Jataí e deve passar por diversas cirurgias, segundo a mulher. De acordo com a familiar, a Polícia Civil (PC) investiga o caso e já colheu relatos de diversas testemunhas.