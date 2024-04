Últimos dias para milhares de motoristas de Goiás evitarem levar multa de quase R$ 1,5 mil

Não cumprimento da norma também pode levar à suspensão do direito de dirigir

Davi Galvão - 29 de abril de 2024

Imagem ilustrativa de motoristas no trânsito. (Foto: José Cruz/Agência Brasil Geral)

Está chegando o prazo limite para que milhares de motoristas tenham que realizar a renovação do exame toxicológico, ou estarão sujeitos a severas penalidades, que podem até mesmo custar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A data em questão está marcada já para esta terça-feira (30) e diz respeito aos condutores que possuem a habilitação nas categorias C, D e E.

A exigência para a renovação já está prevista na Lei desde a reforma Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 2021, que determinou a necessidade de renovação do exame toxicológico a cada 30 meses para estes motoristas.

A obrigatoriedade independe do tipo do veículo a ser conduzido ou de exercerem, ou não, atividade remunerada.

Para que os condutores possam conferir se realmente se enquadram nessa exigência, foi criada uma página online pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), bastando apenas informar o CPF, a data de nascimento e de validade da CNH nos espaços indicados.

Caso o cidadão não realize o exame dentro do período estabelecido, irá ser penalizado com uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na carteira, que podem, a depender da situação, levar à suspensão do documento.