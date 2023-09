Morte de mãe e filho de 2 anos em capotamento comove as redes sociais: “irreparável perda”

As redes sociais foram tomadas por comentários de luto e solidariedade, nesta quarta-feira (13), após o capotamento na GO-330 que matou a jovem Maryana de Oliveira Eurípedes Silva, de 23 anos, e o filho José Miguel de Oliveira Leite, de 02.

Através do Instagram, o perfil da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) de Orizona emitiu uma nota de pesar, lamentando as fatalidades. Maryana atuava como coordenadora do setor jovem da Faeg no município.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento […] Irreparável perda. Que Deus possa confortar toda a família nesse momento de dor”, publicou a página.

Nos comentários, diversas pessoas se solidarizaram e prestaram homenagens à mãe e filho.

“Meus sentimentos, peço para que Deus conforte os corações dos familiares e amigos”, comentou uma internauta.

“Tive o prazer de conhecê-los, vá em paz com seu filho e que Deus conforte o coração de todos. Meus sinceros sentimentos”, desejou outra.

Sobre a tragédia

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (12), quando a mãe perdeu o controle do carro em uma curva e capotou diversas vezes na GO-330, em trecho entre os municípios de Orizona e Pires do Rio, na região Sudoeste de Goiás.

No momento do capotamento, uma testemunha acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros socorros ainda no local.

Tanto ela quanto o filho chegaram a ser encaminhados para uma unidade médica, mas, infelizmente, não resistiram aos ferimentos.