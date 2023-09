Quando falamos em conexão emocional, não nos referimos necessariamente a relações amorosas, como namoro ou casamento. Uma conexão emocional é algo que vai além disso!

Essa expressão faz referência aos vínculos que criamos em nosso dia a dia, que, além disso, nos fazem olharmos para nós mesmos e vermos o que podemos oferecer de melhor para o outro.

Uma conexão emocional nos faz evoluir e há formas de criar esses laços com as pessoas.

6 elogios que vão criar uma conexão emocional com a pessoa que você gosta:

1. Você sabe lidar tão bem com essa situação

Nada como estabelecer laços com uma pessoa comentando, positivamente, sobre a forma como ela lida com certas situações, principalmente as mais estressantes.

Esse simples elogio faz referências diretas à maturidade e inteligência emocional do seu ouvinte. É um excelente ponto de partida para a sua conexão.

2. Preciso aprender muito contigo

Outro comentário que pode ser usado é aquele em que você afirma que quer aprender mais com a pessoa.

Nessas horas, você deixa claro que a pessoa é admirável e inspiradora. Alguém em quem vale a pena investir.

3. O seu coração é muito lindo

Nada como elogiar o coração de alguém. Isso mostra o quanto você se importa com a personalidade dela.

Essa é uma forma perfeita para estreitar os laços e, de quebra, ainda dizer o quão a pessoa é bondosa e empática.

4. Amo falar sobre amor com você

Falar de amor ainda é um desafio para muitas pessoas.

No entanto, para aquelas que valem a pena criar fortes conexões, é necessário falar sobre o sentimento e quando bate a sintonia dos pensamentos, não hesite em elogiar!

5. Te ouvir é muito bom! Fale mais!

Elogie sobre a forma como a pessoa expressa sua opinião, essa é uma ótima maneira de estreitar os laços com ela!

Aproveite esse momento para pedir para que ela fale mais contigo, se abra sobre o que sente, o que pensa.

6. Ter você por perto me faz ser uma pessoa melhor

Encerrando nossa lista, assim como o amor, uma conexão emocional nasce a partir da admiração e daquilo que nos tornamos ao lado da pessoa.

Boas conexões nos fazem sermos um alguém melhor e queremos explorar aquilo de mais bonito que temos dentro do peito.

