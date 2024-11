Onde assistir Paysandu x Vila Nova pela Série B neste domingo (24)

Partida será realizada a partir das 16h, no Estádio Banpará Curuzu

Augusto Araújo - 23 de novembro de 2024

Paysandu e Vila Nova se enfrentam neste domingo. (Foto: Matheus Vieira/Paysandu/ Roberto Correa/VNFC)

Neste domingo (24), Paysandu e Vila Nova se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A bola vai rolar a partir das 16h no Estádio Banpará Curuzu, localizado na cidade de Belém, no Pará.

As duas equipes vêm sem maiores pretensões, após assegurarem a permanência na segunda divisão e também não disputam o acesso à Série A de 2025.

Na última partida, o Papão empatou por 1 a 1 contra o Novorizontino. Geovane marcou para os paulistas, enquanto Esli Garcia empatou o jogo para o time paraense.

Com isso, o Paysandu chegou aos 47 pontos e ocupa o 13º lugar. Como está a nove pontos da zona de rebaixamento e 16 do G-4, a equipe fará apenas uma partida protocolar neste domingo.

Mesma situação do Tigrão. Após flertar com o acesso à primeira divisão por muitas rodadas, chegando a ocupar a zona de classificação, o final de temporada é melancólico para o time.

O jogo mais recente, inclusive, foi frustrante, na medida em que perdeu de virada por 3 a 4, contra o Ituano. O gol que decretou a vitória do time paulista saiu com nove minutos de acréscimo do segundo tempo, sendo um balde de água fria para o Colorado.

O Premiere fará a transmissão do confronto deste domingo por meio do sistema de pay-per-view, assim como a plataforma online Globoplay, pelas mídias digitais.