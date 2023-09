A Fazenda 15: Lucas Souza já foi acusado de agressão em relação conturbada com Jojo Todynho

O militar Lucas Souza está em A Fazenda 15 (Record). O militar e influenciador ficou conhecido nacionalmente depois de um rápido e polêmico casamento com Jojo Todynho. Entre farpas, ele já foi acusado de agressão e foi chamado por ela de “saco murcho” por não conseguir engravidar a funkeira.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro de 2022 e acabaram se separando em novembro do mesmo ano, com poucas explicações. Porém, no mês seguinte, Jojo disse que ele a teria procurado para reatar, mas que a havia agredido verbalmente. Assim, ela decidiu abrir um boletim de ocorrência contra o ex-marido.

Em fevereiro deste ano, Lucas concedeu uma entrevista à rádio Metropolitana FM e expôs o que seriam os verdadeiros motivos pelo término do casal -que inclui uma suposta traição de Jojo.

“Teve uma situação no início, logo quando a gente tinha casado. Ela mandou uma mensagem para um cara, uma mensagem acalorada e esse cara era militar da PM e ele mandou um print no grupo do pessoal da PM”, contou o ex-militar. “A pessoa que estava no grupo mandou para mim no Instagram em modo temporário e eu não sei como que eu vi isso. Fui tirar satisfações com ela. A gente teve um atrito ali e isso foi uma situação mal resolvida que teve dentro do relacionamento.”

As alfinetadas não pararam. Jojo rebateu as acusações e negou ter traído o ex. E ainda reclamou por não conseguir ter um filho com ele.

“Meu Deus, o saco é murcho e o leite é podre. Fiquei arrasada. Não deu nem para brincar. Perdi o brilho. Fazia todos os dias teste de gravidez e o homem estava com leite podre”, falou a apresentadora, nas redes sociais.