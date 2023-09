Filho de Joe Biden vira réu sob acusação de mentir ao comprar arma

FERNANDA PERRIN

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – O filho de Joe Biden, Hunter, tornou-se réu nesta quinta (14) sob acusação de mentir ao comprar uma arma em 2018.

Segundo a investigação, ele não informou que tinha problemas com uso de drogas, como manda a legislação.

A acusação foi apresentada por David Weiss, conselheiro especial do Departamento de Justiça, dois dias após o líder republicano da Câmara dos Deputados pedir a abertura de processo de impeachment contra o presidente americano.

O caso também envolve Hunter – republicanos investigam negócios suspeitos do filho com empresas estrangeiras e o papel do pai nessas relações.

É a primeira vez que o filho de um presidente no cargo é alvo de uma acusação criminal.

Segundo a Procuradoria, Hunter comprou um revólver Colt Cobra 38SPL em Delaware em outubro de 2018. Ao preencher o formulário exigido por lei, ele afirmou que não usava e que não era viciado em drogas ilegais.

No entanto, é público o problema do filho mais novo do presidente com o uso de crack. Em uma autobiografia “Beautiful Things” (coisas lindas), lançada em 2021, ele descreve seus problemas com o vício.

Mentir em um formulário desse tipo e possuir uma arma sendo um usuário de drogas ilícitas são crimes federais.

Um júri federal em Delaware autorizou a denúncia por três crimes, dois relacionados às declarações falsas e um pela posse ilegal de arma.

A pena pode chegar a 25 anos, se ele for condenado pelos três crimes. Há também previsão de multa, que pode chegar a até US$ 750 mil (R$ 3,6 milhões na cotação atual).

No entanto, é comum que condenados por esses crimes recebam sentenças muito mais amenas ou nem sequer sejam presos.

Os problemas do filho de 53 anos com a Justiça são uma das principais preocupações de Biden em sua disputa pela reeleição.

A oposição, e sobretudo seu provável rival, Donald Trump, usam as investigações contra Hunter para acusar o presidente e sua família de corrupção.

A Casa Branca nega qualquer envolvimento do presidente nos problemas do filho e diz que as investigações ocorrem de forma autônoma e independente.

Weiss, o conselheiro especial que formalizou as acusações, comanda outra investigação que tem Hunter como alvo, nesse caso pelo crime de evasão fiscal. Uma nova denúncia pode ser apresentada ainda neste mês.

O procurador foi nomeado para o Departamento de Justiça por Trump e recebeu o status de conselheiro especial no mês passado com o objetivo de obter mais autonomia nas investigações e blindar o governo contra acusações de interferência.

O status é o mesmo de Jack Smith, que lidera dois casos contra o ex-presidente republicano – a posse ilegal de documentos secretos e a tentativa de reverter a derrota nas eleições.

A acusação apresentada contra Hunter nesta quinta ocorre após o fracasso de uma tentativa de acordo com a Procuradoria em julho.

As negociações caminhavam para o filho do presidente se declarar culpado pelo contravenções fiscais. Em troca, ele não seria denunciado no caso envolvendo a compra da arma.

Outras condições do acordo eram dois anos sem novos problemas com a Justiça e a submissão a exames toxicológicos.

A juíza que supervisiona o caso, Maryellen Noreika, no entanto, considerou os termos do acordo “confusos” e “atípicos”.

Mesmo com a apresentação da denúncia nesta quinta, um novo acordo entre as partes ainda é possível para evitar um julgamento.

Para analistas, a tendência é que esse ainda seja o desfecho, porque o caso montado pela Procuradoria tem muitas fragilidades.

Em primeiro lugar, Hunter teve a posse da arma por cerca de 11 dias apenas e, ao que se sabe, não é mais um usuário de drogas.

Esses dois fatores, normalmente, são suficientes para procuradores desistirem de tornar alguém réu.

Outro problema é provar o vício em drogas. “Claro, é mais fácil se você for alguém que escreveu uma autobiografia [sobre o vício], mas ele poderia dizer: ‘Olha, eu estava só exagerando, estava escrevendo um livro, queria ganhar dinheiro, estava mentindo'”, disse a ex-procuradora federal Jennifer Rodgers à CNN.

Há ainda questionamentos quanto à proibição de posse de armas por usuários de droga.

Para críticos do veto, ele é inconstitucional porque violaria a Segunda Emenda da Carta, sobre a qual se baseiam os argumentos pró-armas.

Reflexo disso, as primeiras reações de republicanos à notícia de que Hunter tornou-se réu oscilaram entre céticas e críticas.

“Essa acusação por posse de arma é o único crime que Hunter Biden cometeu que não implica o corrupto Joe Biden”, disse Trump em seu perfil na rede Truth Social.

“Os democratas, com todas as suas caças às bruxas horríveis, muito injustas e em grande parte ilegais, começaram um processo que é muito perigoso para o nosso país. Eles abriram a proverbial Caixa de Pandora, e é possível que os EUA nunca mais sejam os mesmos. MUITO TRISTE!!!”

O presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer, chamou a ação de “um primeiro passo muito pequeno”.

O deputado Matt Gaetz, por sua vez, um dos membros da ala mais radical do partido, comparou a acusação apresentada a denunciar o assassino em série Jeffrey Dahmer por jogar lixo na rua.

VEJA A CRONOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO CONTRA HUNTER BIDEN

2018

O Departamento de Justiça começa a investigar alegações de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro contra o filho de Joe Biden. O caso é comandado pelo procurador federal em Delaware, David Weiss

Jan.21

Joe Biden toma posse como presidente

Abr.21

Hunter lança autobiografia em que detalha problemas com drogas e negócios com empresas estrangeiras

Nov.22

Os republicanos abrem uma investigação na Câmara sobre os negócios de Hunter e o papel de Biden

Jun.23

O Departamento de Justiça afirma que chegou a um acordo com Hunter Biden, que se declararia culpado por contravenções fiscais, mas não seria denunciado pela posse ilegal de arma

Jul.23

A juíza que acompanha o caso aponta problemas no acordo, e as partes desistem dele

Ago.23

Weiss ganha status de conselheiro especial do Departamento de Justiça, o que significa maior independência nas investigações

12.set.23

O presidente da Câmara abre um processo de impeachment contra Joe Biden com a justificativa de dar maiores poderes à comissão que investiga as finanças da família

14.set.23

O procurador apresenta uma acusação formal contra Hunter por comprar e manter posse de uma arma sabendo-se viciado em drogas