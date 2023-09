Obra de catedral abandonada impressiona quem passa por distrito de Anápolis

Situado a menos de 20 km de Anápolis, o distrito de Miranápolis esconde diversas belezas, tanto naturais quanto feitas pelo homem. Talvez, um dos melhores exemplos seja uma obra que sequer foi completada.

Se trata de uma catedral que se caracteriza como um verdadeiro exemplar do alto padrão arquitetônico – que encanta turistas e moradores que cruzam caminhos com a obra.

No Instagram, o pesquisador Iuri Godinho, através do perfil @goiastemhistoria, registrou imagens do edifício que, mesmo sem ter sido finalizado, é capaz de impressionar apenas com o vislumbre do que um dia poderia ter sido.

Ainda que parte do telhado esteja faltando, as paredes se encontrem pela metade e as tão conhecidas vidraças de igrejas e catedrais estejam ausentes, a imponência do local é simplesmente inegável.

“Essa Catedral é da Ordem Franciscana. Dizem que faltou dinheiro para acabar de construir. Mas, com só isso que foi feito, já teria custado R$ 2 milhões de reais”, detalhou o historiador.

Nos comentários da publicação, internautas também compartilharam o que conhecem acerca do mistério envolto na localidade.

“Essa construção foi levantada pelos Franciscanos da Imaculada, uma ordem católica. Era para ser um Santuário dedicado a Mãe de Deus sob o título de Maria Corredentora, mas, por serem uma ordem mais conservadora da Igreja, tiveram grande dificuldade de continuar a obra, além da falta de disposição da hierarquia para que eles permanecessem e o santuário fosse erguido”, escreveu um usuário.

Suspeitas de golpe envolvendo a construtora responsável pelas obras também foram uma hipótese levantada pelos demais internautas, que lamentaram profundamente o ocorrido, dado o potencial da construção.